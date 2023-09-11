В Орловской области ищут лучших чтецов

Областной конкурс чтецов растянется на полтора месяца.

Орловская областная библиотека имени Бунина приглашает желающих принять участие в VII областном конкурсе чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». В этом году он проводится в период с 14 сентября по 30 ноября. Текущий конкурс посвящен творчеству орловских писателей XX-XXI веков, а его основная цель — привлечь внимание молодежи к творческому наследию орловских поэтов и писателей, современной краеведческой литературе.

Организаторы также ставят задачи по популяризации искусства художественного чтения литературных произведений и выявлению ярких творческих индивидуальностей. Конкурс «Бунинка» проводит совместно с областным Институтом развития образования. К участию приглашаются ученики 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Орла и Орловской области.

Конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» проводится как открытый областной конкурс. Уже не первый год он является одним из инструментов пропаганды книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека. Важной задачей является продвижение краеведческой литературы в молодежной среде, побуждение стремления к прочтению и дальнейшему углубленному изучению творчества орловских писателей.

Предусмотрено два этапа проведения конкурса. Первый будет муниципальным и пройдет в районах и городах Орловской области с 14 сентября по 9 ноября 2023 года. Второй этап – областной, он проводится с 9 по 30 ноября. Соответственно, заявки с мест на областной этап будут приниматься с 9 по 16 ноября. Финал и награждение победителей состоятся 30 ноября в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

Форму проведения первого этапа и отбора участников определяют организаторы на местах. Второй этап четко предусматривает чтение стихотворений участниками конкурса. Последовательность выступления конкурсантов определяется по алфавиту, при этом не допускается использование мультимедийного и музыкального сопровождений. Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов по утвержденным организаторами критериям оценок.

Например, до пяти баллов может принести сценическая культура: внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены. Так же оценивается выразительность чтения: свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, темпоритмическое разнообразие приемов. Отдельно жюри оценит исполнительское мастерство: контакт и общение со зрителем, эмоциональное воздействие на слушателей. Победителям будут вручены дипломы, участникам — сертификаты.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»