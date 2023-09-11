Мэрия готова сдать в аренду свободные земли

Список свободных участков опубликован на сайте администрации.

Администрация Орла опубликовала на своем официальном сайте список свободных земельных участков на территории города, которые могут быть предоставлены в аренду на аукционах. Из сообщения властей следует, что лица, заинтересованные в предоставлении этих земель, могут обращаться в администрацию с заявлением о предоставлении им приглянувшегося участка путем проведения аукциона. Соответствующие консультации проводятся по телефону: 43-70-86, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Список насчитывает шесть свободных участков:

по улице Раздольной, площадью 1655 квадратных метров (муниципальная собственность, предназначение: бытовое обслуживание);

по Новосильскому шоссе площадью 6800 квадратных метров (неразграниченные земли, строительная промышленность);

по улице Калинина площадью 2493 квадратных метра (муниципальная собственность, магазины);

по улице Гайдара площадью 1536 квадратных метров (неразграниченные земли, магазины);

вблизи пересечения улиц Силикатной и Кукушкина площадью 4560 квадратных метров (неразграниченные земли, магазины);

по улице Высоковольтной площадью 9812 квадратных метров (неразграниченные земли, предоставление коммунальных услуг и административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг).

Тем временем администрация Орла выпустила извещение о проведении 9 октября 2023 года электронного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по Карачевскому шоссе. Организатором торгов выступит управление муниципального имущества и землепользования. Это будет электронный аукцион, открытый по составу участников. Площадь выставленного на торги участка составляет 2047 квадратных метров, его разрешенное использование — общественное питание, а категория земель — земли населенных пунктов. Государственная собственность на него не разграничена.

Обременения отсутствуют, но имеются некоторые ограничения использования. Например, часть земельного участка площадью 434,37 квадратных метров расположена в охранной зоне сети электроснабжения. А в пределах охранной зоны без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений. Кроме того, на участке располагается водопровод и канализация, сохранность которых арендатору предстоит обеспечивать. Имеются и другие ограничения. Земельный участок свободен от застройки и предназначен для строительства объекта общественного питания.

ИА «Орелград»