17-летний орловец спровоцировал ДТП с пострадавшим

Авария произошла в Северном районе.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось накануне в 20 часов 50 минут. Юноша 2006-го года рождения ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов по направлению к улице Михалицына на «десятке» (ВАЗ-21101). Прав на управление машиной у него не было.

В районе дома №56 он попытался повернуть налево, не уступил дорогу и допустил столкновение. «Десятка» столкнулась с «Ладой Приора» (ей управлял 32-хлетний мужчина). При этом «Лада» двигалась во встречном направлении.

После столкновения «Приора» налетела на фонарный столб. 60-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения и была госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП.

ИА «Орелград»