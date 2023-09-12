17-летний орловец спровоцировал ДТП с пострадавшим

12.9.2023 | 10:51 Новости, Происшествия

Авария произошла в Северном районе.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось накануне в 20 часов 50 минут. Юноша 2006-го года рождения ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов по направлению к улице Михалицына на «десятке» (ВАЗ-21101). Прав на управление машиной у него не было.

В районе дома №56 он попытался повернуть налево, не уступил дорогу и допустил столкновение. «Десятка» столкнулась с «Ладой Приора» (ей управлял 32-хлетний мужчина). При этом «Лада» двигалась во встречном направлении.

После столкновения «Приора» налетела на фонарный столб. 60-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения и была госпитализирована в Орловскую областную клиническую больницу.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования