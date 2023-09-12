Клычков вступит в должность 15 сентября

Об этом сам губернатор сообщил в соцсетях.

Во время прямого эфира глава исполнительной власти региона поблагодарил орловцев за поддержку и назвал дату своего вступления в должность. Это событие произойдёт в ближайшую пятницу, 15 сентября. Затем в течении месяца будет формироваться новое правительство Орловской области.

«Дальше продолжим жить и работать в том же режиме, что и до выборов. Будем трудиться на благо Орловщины», — высказался Клычков.

По итогам губернаторских выборов действующий глава одержал уверенную победу, набрав 82,09% голосов. За него проголосовали 276 тысяч 842 избирателя. Явка на прошедших выборах составила 55,9%.

Отметим, что в этот же день губернаторские выборы прошли ещё в 21 регионе России. По их итогам во всех субъектах, как и на Орловщине, одержали победу действующие главы. Практически все они были кандидатами от «Единой России». Двумя исключениями стали Хакасия и Орловщина, где тоже победили уже руководящие губернаторы, но выдвинутые от КПРФ.

ИА «Орелград»