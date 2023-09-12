Подрядчика внесли в «черный список» за срыв ремонта дорог

Орловское УФАС признало компанию недобросовестным подрядчиком.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, по решению антимонопольного органа ООО «Регионавтодор» признано недобросовестным подрядчиком. По версии ведомства, компания сорвала исполнение двух контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог в Покровском районе. По крайней мере, к такому выводу пришла специально созданная комиссия антимонопольного органа, рассмотревшая обращение администрации Покровского района, просившей о включении подрядчика в «черный список». В действиях компании усмотрели недобросовестное исполнение взятых на себя обязательств.

«Согласно условиям контрактов ремонт автодорог должен был выполнен до 01.08.2023, однако к указанному сроку дороги подрядчиком не были отремонтированы, — сообщает пресс-служба Орловского УФАС. — Невыполнение условий контрактов общество объяснило отсутствием отгрузки щебня со стороны своего контрагента. Вместе с тем доказательств заключения договора на поставку щебня для выполнения работ по ремонту автодорог общество не представило».

Таким образом, подрядчик не принял необходимых и достаточных мер для исполнения обязательств по контрактам, что свидетельствует о его недобросовестном поведении, считают в антимонопольном органе. Орловское УФАС включило в реестр недобросовестных подрядчиков. Это означает, что компания не сможет на протяжении двух лет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд. Однако стоит напомнить о том, что решение антимонопольного органа можно обжаловать в судебном порядке.

ИА «Орелград»