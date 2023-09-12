Долги «Орловского кристалла» выплатит житель Подмосковья

Речь идёт о сумме примерно в 2,8 миллиона рублей.

Это деньги, которые компания, объявленная банкротом в июле этого года, задолжала Управлению ФНС России по Орловской области. Намерение погасить долг выразил Владимир Алексеевич Маслов.

Соответствующее определение принял к рассмотрению Арбитражный суд Орловской области. Рассмотрение заявления назначено на 19 сентября.

Из открытых источников известно, что в 2015-м году в подмосковной Коломне Маслов зарегистрировал ИП. Оно занималось чисткой и уборкой жилых зданий и нежилых помещений, а также ещё шестью видами деятельности. Однако к настоящему моменту предприятие ликвидировано.

Отметим, что данные платежи относятся ко второй и третьей очереди. У «Кристалла» существуют и более масштабные задолженности.

Изначально, в конце минувшего года, с иском о банкротстве в суд обратился Артур Доев. Бизнесмен заявил о претензиях на 118 миллионов рублей. После этого АО признали банкротом.

На данный момент в отношении «Орловского кристалла» введена процедура конкурсного производства. В обозримом будущем его имущество (материальное и символическое) будет выставлено на торги.

ИА «Орелград»