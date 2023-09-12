Орловчанку искусала собака на зоовыставке

Теперь она требует от хозяина компенсацию.

Инцидент произошёл в Курске. Именно там, в местной Конноспортивной школе, проходило мероприятие. По данным «Курских известий», оно состоялось 23 апреля текущего года.

Орловчанка была на выставке не только зрителем, но и хозяйкой одного из четвероногих экспонатов. В роковой момент женщина проходила по территории манежа школы. Именно тогда на неё напала крупная среднеазиатская овчарка.

Владельцем собаки-агрессора является местный житель. Видимо, договориться «по-хорошему» у него и пострадавшей не получилось. Теперь женщина официально обратилась в местный суд, чтобы взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»