Орловчанку искусала собака на зоовыставке

12.9.2023 | 17:10 Новости, Происшествия

Теперь она требует от хозяина компенсацию.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Инцидент произошёл в Курске. Именно там, в местной Конноспортивной школе, проходило мероприятие. По данным «Курских известий», оно состоялось 23 апреля текущего года.

Орловчанка была на выставке не только зрителем, но и хозяйкой одного из четвероногих экспонатов. В роковой момент женщина проходила по территории манежа школы. Именно тогда на неё напала крупная среднеазиатская овчарка.

Владельцем собаки-агрессора является местный житель. Видимо, договориться «по-хорошему» у него и пострадавшей не получилось. Теперь женщина официально обратилась в местный суд, чтобы взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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