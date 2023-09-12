На Орловщине заложили интенсивный яблоневый сад

Проект реализуют в Дмитровском районе.

На данный момент здесь высадили около 70 тысяч молодых яблонь, сообщают «Вести-Орёл». Это краснодарские сорта «Хани Крисп» и «Вильямс Прайд».

Планируется, что через три года сад даст 50% от плановой урожайности, а ещё через год – 100%.

Сейчас почву готовят для посадки других, уже орловских сортов яблок. Кроме того, на территории района будут построены склады, способные принять до 10 тысяч тонн продукции. Также в планах – создание линии переработки сырья.

Масштабный проект реализует предприятие ООО «Агропром ЮГ».

ИА «Орелград»