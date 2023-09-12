Глава администрации из Орловской области стал участником СВО

Выполнять поставленные главнокомандующим задачи в зону СВО отправился Павел Карпов.

Глава Протасовского сельского поселения Павел Карпов стал участником специальной военной операции. Как сообщили в администрации Мценского района Орловской области, он пополнил ряды военнослужащих, вставших на защиту Родины от возрождающегося на Украине нацизма. Глава сельского поселения не смог остаться в стороне, когда безопасность страны оказалась под угрозой.

«Павел Николаевич стал главой Протасовского сельского поселения в 2021 году, — рассказала начальник отдела по организационно работе администрации Мценского района Ирина Харламова. – Он активно включился в работу, всегда добросовестно выполнял поставленные задачи, старался оперативно решить проблемы жителей. Павел Карпов всегда поддерживал решение президента о проведении спецоперации, и, как настоящий патриот, принял решение служить по контракту. Мы гордимся нашим героем, и ждем его с Победой!»

Напомним, что в Орловской области и на региональном, и на муниципальном уровнях введены многочисленные меры поддержки участников СВО. В частности, отдельные льготы положены муниципальным служащим. При заключении с ними военного контракта трудовой договор по основному месту работы не разрывается, а приостанавливается. По окончании участия в СВО служащий может вернуться на прежнее место работы. Кроме того, таким гражданам положены единовременные выплаты в размере шестимесячного денежного содержания по занимаемой должности.

«Военнослужащие сегодня получают высокое денежное довольствие и социальные льготы, но большинство наших мужчин заключают контракт, в первую очередь, по зову сердца, чтобы небо над Родиной было мирным», — отметили в администрации Мценского района. Напомним, что в Орловской области продолжается набор на военную службу по контракту. Подробности можно узнать в областном пункте отбора на военную службу по контракту (г. Орел, ул. Привокзальная, д. 17, телефон: (4862) 54-03-86) или в военных комиссариатах на местах. Кроме того, вся необходимая информация и форма для онлайн-регистрации размещена на сайте службапоконтракту.рф.

ИА «Орелград»