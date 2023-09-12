На Орловщине муниципальные выборы выиграли единороссы

Кандидаты от «Единой России» оказались в большинстве.

Как рассказали в орловском отделении партии, её представители получили 20 мандатов из 26 (или 77%). Дополнительные выборы депутатов представительных органов проходили в шестнадцати районах региона.

В итоге единороссы пополнят Болховский и Новосильский городские Советы депутатов. А также — сельские и поселковые Советы Болховского, Верховского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Новосильского, Свердловского, Сосковского и Троснянского районов Орловской области.

«Спасибо всем, кто не остался равнодушным и принял участие в трехдневном голосовании. Поздравляю победителей прошедших выборов и желаю честно и ответственно представлять интересы орловцев», — высказался по этому поводу секретарь регионального отделения партии Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»