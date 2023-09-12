На Орловщине муниципальные выборы выиграли единороссы

12.9.2023 | 16:00 Закон и порядок, Новости, Политика

Кандидаты от «Единой России» оказались в большинстве.

Фото: vk.com/er57orel

Как рассказали в орловском отделении партии, её представители получили 20 мандатов из 26 (или 77%). Дополнительные выборы депутатов представительных органов проходили в шестнадцати районах региона.

В итоге единороссы пополнят Болховский и Новосильский городские Советы депутатов. А также — сельские и поселковые Советы Болховского, Верховского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Краснозоренского, Новосильского, Свердловского, Сосковского и Троснянского районов Орловской области.

«Спасибо всем, кто не остался равнодушным и принял участие в трехдневном голосовании. Поздравляю победителей прошедших выборов и желаю честно и ответственно представлять интересы орловцев», — высказался по этому поводу секретарь регионального отделения партии Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования