Орловцы выбирают «Народного участкового»

Стартовал ежегодный конкурс.

В этом году в первом этапе участвуют 17 участковых уполномоченных полиции. Среди них – 15 мужчин и две женщины. Все они служат не менее трёх лет и не имеют дисциплинарных взысканий.

Подробно ознакомиться с их биографиями и проголосовать за своего кандидата можно на специальной страничке конкурса на сайте регионального Управления МВД.

Первый этап завершится 20 сентября. Затем участники, набравшие наибольшее число голосов, будут соперничать во втором туре (с 7 по 16 октября). По его итогам определится единственный победитель, который и представит Орловщину на всероссийском финале.

Конкурс проводится в девятый раз. Окончательные победители будут награждены в канун профессионального праздника — Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

ИА «Орелград»