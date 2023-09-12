В Орле установят новые дорожные знаки

12.9.2023 | 11:26 Новости, Происшествия

Это поможет улучшить статистику ДТП.

Фото: ИА «Орелград»

Информация стала известна на внеочередном заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно состоялось в администрации Орла.

Начальник отделения ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин рассказал, что в текущем году в областном центре фиксируется противоречивая статистика по ДТП. Снижается количество самих происшествий в целом, также отмечено снижение числа погибших в авариях (на 20%). В то же время существенно выросли цифры по происшествиям с участием несовершеннолетних (их стало больше на 40%).

В связи с этим в Орле планируется принять ряд оперативных мер. В том числе – по установке новых дорожных знаков. Они появятся на следующих участках:

  • в районе дома по улице Комсомольской, 79 (дорожный знак «Место остановки автобуса»),
  • на улице Лужковской со стороны улицы Половецкой («Зона ограничения максимальной скорости 40 км/ч» и «Движение грузовых автомобилей запрещено»),
  • при въезде на территорию Орловского государственного института культуры со стороны улицы Матросова («Движение запрещено»),
  • на улице Октябрьской перед въездом на территорию дома по бульвару Победы, 2 («Движение запрещено»).

Кроме того, комиссия приняла решение оборудовать искусственные дорожные неровности («лежачего полицейского») в районе дома по улице Берёзовой, 42. Это тот самый роковой перекрёсток на «взлётной полосе», который уже не раз попадал в поле зрения «Орёлграда». Ранее практически на всей улице решили нанести разметку.

Кроме того, принято решение утвердить схему организации движения общественного транспорта по улице Родзевича-Белевича. «Необходимо привести в соответствие с правилами дорожного движения все указанные участки, чтобы избежать аварийных ситуаций», — высказался первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров.

ИА «Орелград»


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