В орловской партии рапса нашли опасного вредителя

Это мучной клещ.

Неладное выявили в региональном Управлении Россельхознадзора. В ведомство обратилось ООО «Успех». Предприятие хотело получить карантинные сертификаты

«Успех» пытался задекларировать несколько партий семян продовольственного рапса общей массой 1500 тонн. Продукция должна была отправиться за пределы Орловской области в другие регионы России.

Однако оказалось, что в рапсе скрывается опасный вредитель – мучной клещ. На каждый килограмм приходилось от 11 до 19 паукообразных. Между тем, согласно техрегламенту присутствие этого вредителя не допускается ни в каком количестве.

«Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в пресс-службе Управления.

Также в ведомстве указали, что выпуск такой партии в обращение может привести к неблагоприятным последствиям и причинить вред жизни и здоровью людей, а также объектам животного и растительного мира. Известно, что мучной клещ повреждает семена злаков и трав, сушёные фрукты и овощи, сыр, мучные продукты и многое другое.

ИА «Орелград»