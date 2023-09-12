На Орловщине водителям служебного транспорта рассказали о ДТП

Специальные профилактические мероприятия провели сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области, сотрудники ведомства по всему региону проводят профилактические беседы с работниками организаций, в пользовании которых имеется автотранспорт. Иными словами. Разговоры ведутся с водителями служебного транспорта. Например, в Ливенском районе сотрудники ОГИБДД посетили «Племенной завод им. С.Н. Георгиевского», ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» и ряд других предприятий.

«В ходе бесед с работниками организаций полицейские рассказали им о статистических показателях дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в Орловской области и Ливенском районе, — пояснили в УГИБДД. — Вместе с присутствующими сотрудники ГИБДД разобрали наиболее распространенные виды ДТП. Аудитории разъяснили, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий являются: несоблюдение норм дистанции между транспортными средствами; нарушение правил дорожного движения на пешеходном переходе; выезд на встречную полосу; превышение скорости».

Попутно полицейские проверяли техническое состояние служебного транспорта, а именно его исправность. Неисправный транспорт правилами запрещено эксплуатировать, это может стать причиной аварии с печальными последствиями. Кстати, о возможной административной и уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения полицейские также напоминают сотрудникам посещаемых ими организаций.

«Сотрудники ГИБДД также акцентировали внимание водителей на том, что следует быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно у детских садов и школ, так как наступил новый учебный год, а после летних каникул дети еще не в полной мере вспомнили особенности дорожной обстановки, — продолжают в УГИБДД. — В завершение занятий полицейские дали ответы на вопросы, поступившие от работников учреждений».

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области, в январе-июле 2023 года 89,2 процента из общего числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (314 из 352) произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Всего же за семь месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 2369 дорожно-транспортных происшествий, из них 352 ДТП с пострадавшими, в которых 33 человека погибли и 450 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 81 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 112 ДТП.

ИА «Орелград»