В Орле отметят 80-летие Парада партизан

В честь юбилея знакового события будет организована конференция.

Научно-историческая конференция, посвященная 80-летию Парада орловских партизан, пройдет в Орле 16 сентября 2023 года. Начало запланировано на 11 часов, форум состоится в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Событие действительно является знаковым, поскольку проведенный в Орле в 1943 году парад был первым подобным мероприятием в истории Великой Отечественной войны.

«Партизанское и подпольное движение на Орловщине носило поистине всенародный характер, — говорят в Орловской областной библиотеке имени Бунина. — В начале сентября 1941 года был создан оперативный штаб при Орловском обкоме ВКП (б) для формирования сопротивления врагу. В течение долгих двух лет оккупации Орловской области партизаны вели борьбу с врагом. Своими дерзкими диверсиями они нанесли огромный урон фашистским войскам и способствовали срыву вражеских стратегических операций».

Партизаны сыграли немаловажную роль в освобождении Орловщины от нацистских захватчиков и в 1943 году. А 19 сентября 1943 года в Орле состоялся первый в истории Великой Отечественной войны парад, для участия в котором в город прибыло около 2,5 тысячи партизан. В библиотеке приводят говорящую саму за себя выписку из приказа командования: «На парад выйти с винтовками, автоматами, ручными пулеметами и ротными минометами. Участникам парада явиться в повседневной, приведенной в порядок одежде. Можно и иностранного образца».

«В работе конференции примут участие члены историко-патриотического клуба «Ветеран» и Орловской областной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; ученые–историки; преподаватели вузов Орла и Брянска; музейные и библиотечные работники и др., — сообщили также в библиотеке. — На мероприятии состоится показ уникальной кинохроники «Партизанский Парад в Орле 1943 год», а также будут экспонироваться издания о партизанском и подпольном движении на Орловщине, среди которых редкие номера газет «Правда» и «Орловская правда» за сентябрь 1943 года. Приглашаем всех, кому интересна история родного края!».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»