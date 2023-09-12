Орловца будут судить за покушение на сбыт наркотика

Перед судом предстанет участник преступной группы.

Заместитель Орловского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Следствие считает его участником преступной группы. Как пояснили в Орловской транспортной прокуратуре, дело на орловца заведено по части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Отметим, что указанные действия обвиняемым не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поэтому обвиняется он не в сбыте, а в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, преступление он совершил в июне 2023 года. Сообщается, что злоумышленник незаконно получил оптовую «закладку» наркотического средства, которую намеревался разместить в тайниках на территории города Орла.

«Однако реализовать свой преступный умысел он не смог, так как был задержан сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел, — говорят в Орловской транспортной прокуратуре. — В ходе личного осмотра у него было изъято наркотическое средство массой более 2 грамм. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу».

Добавим, что указанные деяния в соответствии с законом наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

ИА «Орелград»