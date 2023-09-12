Под Орлом появилась специальная опергруппа

Оперативная группа по делам ЧС сформирована в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа распорядилась о создании специальной оперативной группы. Она будет действовать при окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее сокращенное название звучит так: оперативная группа КЧС и ОПБ. Она создана для оперативного реагирования при возникновении угрозы ЧС. Ее первоочередная задача заключается в оценке масштаба чрезвычайной ситуации и возможных последствий.

Именно оперативная группа должна первой вносить предложения о мерах по ликвидации ЧС, по защите от различных инцидентов граждан и их имущества, по эвакуации граждан и материальных ценностей, о привлечении средств и сил, необходимых для ликвидации последствий происшествий. Выявление и анализ причин возникновения чрезвычайных ситуаций или угроз также возложено на новый орган. Опергруппа должна брать на себя непосредственное руководство над проведением аварийно-спасательных работ и контроль за ними.

Она должна находиться на постоянной связи с компетентными государственными службами и органами, вести учет полученных донесений и передаваемых распоряжений. Состав оперативной группы утверждается постановлением администрации Орловского муниципального округа. Она будет состоять из шести человек, включая начальника ОМВД Орловский (или другого сотрудника по согласованию) и главного врача Плещеевской центральной районной больницы (или другого сотрудника по согласованию). Время готовности оперативной группы в рабочее время составляет 30 минут, в нерабочее – полтора часа.

ИА «Орелград»