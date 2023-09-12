Орловцев позвали на литературный диктант

Международная просветительская акция пройдет в Орле.

Орловская областная библиотека имени Бунина в очередной раз присоединилась к ежегодной международной просветительской акции «Литературный диктант». Как сообщили в библиотеке, желающие приглашаются 23 сентября 2023 года в 12.00 в «Бунинку», чтобы проверить свои знания в области классической и современной русской литературы. Им предстоит ответить на 20 вопросов тестовых заданий разной степени сложности с предложенными вариантами ответов.

«Результаты «Литературного диктанта» будут опубликованы на сайте библиотеки 4 октября 2023 года, — сообщили в учреждении. — Отличников и победителей акции ждут призы и сертификаты. Подготовиться к диктанту можно, изучив раздел сайта «Проверь себя», где размещены полезные викторины и игры, а также раздел «Живая литература» со статьями об авторах и их произведениях».

В 2023 году акция состоится в третий раз, причем его партнером в этом году стала Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. Такое сотрудничество позволило вывести проект на новый уровень. На сайте диктанта указано, что в этом году его напишут на более чем 1220 площадках в 14 странах мира, среди которых названы Аргентина, Армения, Беларусь, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Ливан, Молдова, Монголия, Сирия, Таджикистан, Таиланд и Узбекистан.

«Участников диктанта ждут 20 вопросов, составленных при участии преподавателей высших учебных заведений, филологов, писателей, квалифицированных специалистов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки», — говорится на сайте акции.

Принять участие может каждый желающий. Для этого надо выбрать из перечня площадок удобную для себя. Дистанционный формат проведения диктанта не предусмотрен. Участник, набравший максимальное количество баллов на площадке, объявляется победителем и получает диплом. Участники, набравшие от 91 до 99 процентов от максимального количества баллов, получат дипломы отличников. Прочие получат сертификаты участника, но это — по желанию.

По условиям акции, в течение трех рабочих дней после проведения диктанта все площадки размещают правильные ответы на официальных сайтах учреждений и публикуют отчеты по итогам проведения диктанта. С отличниками и победителями связываются ответственные лица площадок. Также свои результаты можно узнать, самостоятельно связавшись с учреждением, где проводилось мероприятие.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»