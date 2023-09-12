В трёх районах Орловщины сменился главный следователь

Об этом сообщили в Следственном комитете.

На должность руководителя Кромского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области назначен Евгений Летов. В настоящий момент он уже приступил к выполнению новых обязанностей.

Летов является капитаном юстиции. Его служба в органах Следственного комитета началась в 2015 году. Помимо прочих назначений, он служил заместителем руководителя следственного отдела по Советскому району города Орла, а также заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел в аппарате регионального Управления.

Кромской межрайонный отдел занимается делами, которые возбуждаются на территории сразу трёх районов – собственно, Кромского, а также Дмитровского и Троснянского. Подразделение находится в посёлке Кромы в переулке Бубнова в доме №22.

ИА «Орелград»