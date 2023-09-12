УФАС проверит возможные манипуляции торговцев топливом

Орловские антимонопольщики обратят внимание на мелкооптовые продажи.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, сотрудники этого ведомства проверят возможность манипуляции в сфере мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Сообщается, что такое поручение было направлено в Орел центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба Федеральной антимонопольной службы по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

«Орловское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев, — говорится в информации ведомства. — Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования».

По данным Орелстата, цены на моторное топливо в Орловской области в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года в среднем выросли на 7,49 процента, а по сравнению с декабрем 2022 года они увеличились 7,26 процента. В сравнении с июлем 2023 года стоимость топлива в регионе возросла на 3,7 процента. В структуре рынка по сравнению с началом года газовое моторное топливо подорожало на 6,9 процента, дизельное топливо – на 8,28 процента, бензин автомобильный – на 7,25 процента.

Средние потребительские цены на рынке моторного топлива в Орловской области в августе текущего года сложились следующим образом: газовое моторное топливо – 23,59 рубля за литр (в январе 2023 года – 20,7 рубля за литр), дизельное топливо – 58 рублей за литр (55,39 рубля), бензин автомобильный – 54,58 рубля за литр (50,91 рубля), в том числе марки АИ-92 – 50,03 рубля за литр (46,96 рубля), АИ-95 – 54,74 рубля за литр (50,9 рубля), АИ-98 и выше – 64,57 рубля за литр (59,9 рубля).

ИА «Орелград»