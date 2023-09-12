Выборы в Орловской области отметились парадоксом

Победу на выборах губернатора одержал коммунист, а на местах – единороссы.

В Орловской области завершается процедура подведения итогов выборов, которые прошли в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Вероятно, подобных выборов не было больше нигде в стране, за исключением разве что Хакасии, поскольку два крупных политических оппонента не вели прямой борьбы на выборах губернатора. Напомним, что победу одержал действующий глава региона Андрей Клычков, выдвинутый КПРФ и набравший 82,09 процента голосов. За него проголосовали 276 тысяч 842 избирателя.

Кандидата на пост губернатора от «Единой России» на этих выборах не было, поскольку кандидатуру Андрея Клычкова, по сути, поддержал президент Владимир Путин, который встретился с ним незадолго до выборов в Кремле, а несколькими годами ранее сам же назначил Клычкова на пост и.о. губернатора. Впрочем, это не помешало единороссам выставить своих кандидатов на муниципальных выборах, где они, по последним данным, одержали значительную победу. Напомним, в регионе на территории 16 районов прошли дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, по результатам которых были замещены 26 вакантных мандатов.

«77 процентов из них — за представителями «Единой России», выдвиженцы от партии победили на 20-ти избирательных округах из 26-ти, — сообщили в региональном отделении.

Парадокс видится в том, что одни и те же избиратели (а явка на прошедших выборах составила 55,9 процента) на одних выборах дружно поддержали коммуниста, ставшего губернатором, а на других не менее дружно – единороссов, хотя за места в муниципальных парламентах представители КПРФ также сражались. Логично было бы предположить, что в лице Клычкова орловцы поддерживают КПРФ, но результаты местных выборов заставляют в этом усомниться. Остается только гадать, какими критериями руководствовались избиратели, одновременно отдавшие свои голоса оппонирующим друг другу политическим партиям.

ИА «Орелград»