В Орле скоропостижно скончался зампред «Совета солдатских матерей»

Олегу Солодухину было 58 лет.

О кончине заместителя председателя региональной общественной организации сообщили в её официальных соцсетях. Это произошло накануне.

«Ушёл из жизни талантливый, высококвалифицированный юрист, яркий, замечательный, отзывчивый человек. Благодаря своему высокому профессионализму, огромному опыту юридической работы, мудрости и взвешенности решений, корректности и дипломатичности, компетентности и высокому интеллекту Олег Викторович успешно решал самые сложные задачи, защищал права призывников, военнослужащих и их родственников, завоевал огромное уважение в коллективе Совета солдатских матерей. Все, кто знал его, навсегда сохранят о нем благодарную память», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июне этого года в «Союзе солдатских матерей» сменилось руководство. Её многолетний председатель Валентина Старовойтова добровольно покинула пост. Организацию возглавила Людмила Мильшина.

ИА «Орелград»