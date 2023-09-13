«Бригада Катукова» сдала кровь для участников СВО

Донорами стали около 20 орловцев.

В акции участвовали как мужчины, так и женщины. В итоге для участников специальной военной операции удалось заготовить около пяти литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Как рассказал начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов, многие дружинники являются опытными донорами, но есть и те, кто пошёл на это впервые. «Один из членов бригады сейчас находится в Московской области, но он тоже решил поддержать товарищей и сдал кровь в одном из пунктов столицы», — поделился подробностями чиновник.

Собранный биоматериал будет направлен на лабораторные исследования и специализированную обработку. Затем кровь поступит медицинские учреждения для использования по назначению.

ИА «Орелград»