«Бригада Катукова» сдала кровь для участников СВО

13.9.2023 | 16:30 Медицина, Новости, СВО

Донорами стали около 20 орловцев.

Фото: vk.com/oreladm

В акции участвовали как мужчины, так и женщины. В итоге для участников специальной военной операции удалось заготовить около пяти литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Как рассказал начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов, многие дружинники являются опытными донорами, но есть и те, кто пошёл на это впервые. «Один из членов бригады сейчас находится в Московской области, но он тоже решил поддержать товарищей и сдал кровь в одном из пунктов столицы», — поделился подробностями чиновник.

Собранный биоматериал будет направлен на лабораторные исследования и специализированную обработку. Затем кровь поступит медицинские учреждения для использования по назначению.

ИА «Орелград»


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