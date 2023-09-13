Орловчанка угрожала полицейским ножом

Теперь она отправится в колонию-поселение.

Осуждённая – жительница села Знаменское (центра Знаменского района). Приговор вынес Хотынецкий районный суд. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Сам криминальный инцидент произошёл в феврале текущего года. Известно, что женщина находилась в нетрезвом состоянии. Полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, потребовали от неё прекратить противоправное поведение.

Как установил суд, орловчанка пыталась избежать привлечения к административной ответственности, а также просто испытывала к полицейским неприязнь. В связи с этим она стала угрожать им применением насилия, демонстрируя кухонный нож. После этого женщина нанесла одному из стражей закона и порядка удар в область груди.

В итоге орловчанка понесла не только административную, но и уголовную ответственность. Ей инкриминировали соответствующую статью УК РФ (318, часть 1).

Суд назначил ей наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Правда, женщина начнёт отбывать свой срок только после того, как её младшему ребёнку исполнится 14 лет.

Ранее стало известно, что в Свердловском районе преступник пытал жертву утюгом.

ИА «Орелград»