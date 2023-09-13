Орловские ЦРБ могут спасти отказ от зданий, импортозамещение и кофемашины

Депздрав рассказал о мерах по сокращению кредиторской задолженности учреждений здравоохранения.

Вопрос обсудили 12 сентября на заседании профильного комитета Орловского областного Совета. Расходы учреждений здравоохранения превышают объем средств, получаемых из Фонда обязательного медицинского страхования, бюджета региона и за счет коммерческой деятельности. На 1 июля 2023 года кредиторская задолженность составляла 632,6 млн рублей (просроченная – 515,3 млн рублей). За июль-август она снизилась на 87,6 млн рублей или на 13,8%, доложил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин.

«Задолженность сложилась не вчера, а, в первую очередь, в период ковида, когда было принято решение о приостановлении оказания плановой медицинской помощи, профосмотров, диспансеризации», — пояснил Игорь Петчин.

Наибольшие проблемы у первичного звена здравоохранения, сообщил чиновник. Учреждения имеют огромные площади, которые им не требуются.

«Количество населения уменьшается, расходы остаются прежними», – акцентировал внимание Петчин.

Коммунальные долги больниц на 1 сентября — 27,5 млн рублей.

Кроме того, за последние три года значительно выросли цены на лекарственные препараты и расходные материалы, по некоторым позициям до 80%. В системе ОМС предусмотрена индексация лишь на 8%. Большим бременем Игорь Петчин назвал налог на имущество организаций.

По словам чиновника, депздрав знает «полную подноготную» всех учреждений, с каждым главврачом проводится разбор финансовой ситуации, строят планы выхода и оптимизации финансовой деятельности. Представитель ТФОМС привела конкретные примеры: закупка мебели в кабинет вместо исполнения майских указов по зарплате, излишние закупки препаратов и реактивов, которые в итоге были списаны. Содержание сопутствующего персонала при отсутствии врача, поддержал глава депздрава. Игорь Петчин сообщил, что в больнице Боткина, например, удалось сэкономить 16 млн рублей, закупив отечественные препараты, а не импортные. Также всех главврачей настраивают на закупку лекарств небольшими порциями.

Оценив прогресс, председатель бюджетного комитета Сергей Потемкин поинтересовался, если каждые два месяца снижать задолженность на 13%, то скоро проблема будет снята?

«Такое гарантировать не могу», – ответил Игорь Петчин.

По словам чиновника, даже при выполнении всех планов и образцовой работе некоторые больницы все равно уйдут в минус. Например, в Корсаковской ЦРБ в любом случае не смогут содержать здание. По ряду учреждений есть планы по переезду в один корпус поликлиники и стационара, которые занимают по паре этажей в двух зданиях. Но на это тоже нужны средства: на ремонт, лицензирование. Учреждения здравоохранения не могут избавиться от неиспользуемых площадей: департамент имущества Орловской области не хочет их забирать – нечем содержать. С главами муниципальных образований пробуют найти арендаторов: организовать работу аптек, установить кофемашины, аппараты по продаже снеков.

Сокращая расходы, нужно понимать, что медпомощь должна оставаться доступной, своевременной и качественной, подчеркнул Игорь Петчин. Он видит выход в продуманной маршрутизации и создании окружных больниц.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин отметил, что судить о том, как работает здравоохранение в районах, можно только попав туда. Потаскав пожилых людей по лестницам – лифтов нет. Да и ухаживать за больными некому – сократили санитарок.

«Система страховой медицины не работаем. Медучреждения не могут зарабатывать деньги. Нужно возвращаться к прямому финансированию», – высказал свое мнение Михаил Вдовин.

Сергей Потемкин возразил, что коммерческие клиники вполне успешны. При этом они еще получают средства из ТФОМС. Например, в Орловской области нет диализа в бюджетных учреждениях. Томографию также делают у коммерсантов. Удалить аппендицит в частной клинике или бюджетной – большая разница, хотя работа фактически аналогичная.

Начальник государственно-правового управления аппарата Орловского областного Совета Ирина Желиховская отметила, что нужно привести тарифы к их реальным значениям.

«Закон нужно менять, – констатировал Сергей Потемкин. – Мы вам предлагаем выйти в Думу. Мы предлагаем помощь».

Игорь Петчин пообещал подумать на эту тему.

ИА «Орелград»