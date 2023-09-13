Орловские ЦРБ могут спасти отказ от зданий, импортозамещение и кофемашины

13.9.2023 | 16:12 Важное, Медицина, Новости

Депздрав рассказал о мерах по сокращению кредиторской задолженности учреждений здравоохранения.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Вопрос обсудили 12 сентября на заседании профильного комитета Орловского областного Совета. Расходы учреждений здравоохранения превышают объем средств, получаемых из Фонда обязательного медицинского страхования, бюджета региона и за счет коммерческой деятельности. На 1 июля 2023 года кредиторская задолженность составляла 632,6 млн рублей (просроченная – 515,3 млн рублей). За июль-август она снизилась на 87,6 млн рублей или на 13,8%, доложил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин.

«Задолженность сложилась не вчера, а, в первую очередь, в период ковида, когда было принято решение о приостановлении оказания плановой медицинской помощи, профосмотров, диспансеризации», — пояснил Игорь Петчин.

Наибольшие проблемы у первичного звена здравоохранения, сообщил чиновник. Учреждения имеют огромные площади, которые им не требуются.

«Количество населения уменьшается, расходы остаются прежними», – акцентировал внимание Петчин.

Коммунальные долги больниц на 1 сентября — 27,5 млн рублей.

Кроме того, за последние три года значительно выросли цены на лекарственные препараты и расходные материалы, по некоторым позициям до 80%. В системе ОМС предусмотрена индексация лишь на 8%. Большим бременем Игорь Петчин назвал налог на имущество организаций.

По словам чиновника, депздрав знает «полную подноготную» всех учреждений, с каждым главврачом проводится разбор финансовой ситуации, строят планы выхода и оптимизации финансовой деятельности. Представитель ТФОМС привела конкретные примеры: закупка мебели в кабинет вместо исполнения майских указов по зарплате, излишние закупки препаратов и реактивов, которые в итоге были списаны. Содержание сопутствующего персонала при отсутствии врача, поддержал глава депздрава. Игорь Петчин сообщил, что в больнице Боткина, например, удалось сэкономить 16 млн рублей, закупив отечественные препараты, а не импортные. Также всех главврачей настраивают на закупку лекарств небольшими порциями.

Оценив прогресс, председатель бюджетного комитета Сергей Потемкин поинтересовался, если каждые два месяца снижать задолженность на 13%, то скоро проблема будет снята?

«Такое гарантировать не могу», – ответил Игорь Петчин.

По словам чиновника, даже при выполнении всех планов и образцовой работе некоторые больницы все равно уйдут в минус. Например, в Корсаковской ЦРБ в любом случае не смогут содержать здание. По ряду учреждений есть планы по переезду в один корпус поликлиники и стационара, которые занимают по паре этажей в двух зданиях. Но на это тоже нужны средства: на ремонт, лицензирование. Учреждения здравоохранения не могут избавиться от неиспользуемых площадей: департамент имущества Орловской области не хочет их забирать – нечем содержать. С главами муниципальных образований пробуют найти арендаторов: организовать работу аптек, установить кофемашины, аппараты по продаже снеков.

Сокращая расходы, нужно понимать, что медпомощь должна оставаться доступной, своевременной и качественной, подчеркнул Игорь Петчин. Он видит выход в продуманной  маршрутизации и создании окружных больниц.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин отметил, что судить о том, как работает здравоохранение в районах, можно только попав туда. Потаскав пожилых людей по лестницам – лифтов нет. Да и ухаживать за больными некому – сократили санитарок.

«Система страховой медицины не работаем. Медучреждения не могут зарабатывать деньги. Нужно возвращаться к прямому финансированию», – высказал свое мнение Михаил Вдовин.

Сергей Потемкин возразил, что коммерческие клиники вполне успешны. При этом они еще получают  средства из ТФОМС. Например, в Орловской области нет диализа в бюджетных учреждениях. Томографию также делают у коммерсантов. Удалить аппендицит в частной клинике или бюджетной – большая разница, хотя работа фактически аналогичная.

Начальник государственно-правового управления аппарата Орловского областного Совета Ирина Желиховская отметила, что нужно привести тарифы к их реальным значениям.

«Закон нужно менять, – констатировал Сергей Потемкин. – Мы вам предлагаем выйти в Думу. Мы предлагаем помощь».

Игорь Петчин пообещал подумать на эту тему.

ИА «Орелград»


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