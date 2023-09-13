Денежные расходы орловцев выросли на 9%

Уровень жизни населения Орловской области оценили аналитики.

В Орловской области в первом полугодии 2023 года объем денежных доходов населения сложился в размере 144,039 миллиарда рублей и увеличился на 11 процентов по сравнению с первой половиной 2022 года. Денежные расходы жителей региона за отчетный период времени составили 137,824 миллиарда рублей, увеличившись на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные приводит Орелстат.

«Население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 122,858 миллиарда рублей, что на 9,4 процента больше, чем в первом полугодии 2022 года, — отмечают статистики. — В первом полугодии 2023 года сбережения населения составили 6,214 миллиарда рублей (в первом полугодии 2022 года – 3,267 миллиарда рублей). Реальные денежные доходы, по оценке, во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 6,8 процента».

Подсчитали статистики и реальные располагаемые денежные доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По оценке Орелстата, во втором квартале 2023 года они увеличились на 6,7 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Что касается структуры денежных доходов населения Орловской области, то во втором квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года выросла доля оплаты труда при одновременном снижении долей доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов от собственности.

ИА «Орелград»