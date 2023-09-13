На памятнике Ленину восстановят историческую надпись

В Орле обновят надписи на главном монументе центра города.

Областной департамент культуры обнародовал проект информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия «Памятник Ленину В. И.». Речь идет о памятнике, который установлен в Орле на одноименной площади, перед зданием администрации региона. Сам памятник был установлен в 1949 году, в 1961 году он был реконструирован. В настоящий момент его категория: объект культурного наследия (ОКН) регионального значения. Монумент внесен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Как следует из преамбулы, проект размещения информационных надписей и обозначений на ОКН «Памятник Ленину В. И.» выполнен с целью исполнения требований статьи 27 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Дело в том, что имеющаяся на постаменте памятника табличка с информацией об ОКН не соответствует требованиям к содержанию таких информационных надписей, предусмотренных действующим законодательством.

Поэтому проектом предлагается привести информационные надписи в нормативный вид. Кроме доски с информацией об ОКН на постаменте памятника предлагается восстановить имевшуюся ранее, но не сохранившуюся информационную надпись: «ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН». Поясним, что в целом проектом предусматривается изготовление на постаменте памятника доски с информацией о нем в виде пластины, содержащей требуемую законом информацию, а также информационной надписи «ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН» из отдельных рельефных букв.

Материал – алюминиевый сплав. Толщина пластины 40-50 мм, толщина рельефных букв информационной надписи 15-25 мм. Согласно проекту, информационная доска и рельефные буквы информационной надписи изготавливаются методом литья, боковины подвергаются чернению, а лицевая поверхность букв шлифуется. Информационная доска также будет украшена гербом Орловской области и будет нести на себе QR-код со ссылкой на интернет-ресурс, посвященный Ленину.

«Посредством QR-кода, размещенного на доске информационной надписи, пользователь перенаправляется в иллюстрированный раздел «Биография» сайта «УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН.РФ», в котором размещена подробная и объективная информация о биографии Владимира Ильича Ленина, его трудовой, общественной, политической деятельности, и уникальной исторической роли в судьбе нашего Отечества», — говорится в документе.

ИА «Орелград»