На Орловщине отменят введенный в АПК год назад режим ЧС

Решение продиктовано началом нового цикла агрономических работ.

Департамент сельского хозяйства Орловской области подготовил проект документа о признании утратившим силу постановления правительства региона от 5 октября 2022 года № 595. В соответствии с тем постановлением с 6 октября 2022 года был введен режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе, и он действует до сих пор.

Основаниями для его введения послужили «неблагоприятные погодные условия, характеризующиеся обильными осадками в виде дождя и приведшие к значительному переувлажнению почвенного покрова, остановке сезонных полевых работ». Согласно пояснительной записке за подписью члена правительства – руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области Александра Шалимова, режим ЧС планируется отменить в связи с началом нового цикла агрономических работ сезона 2023-2024 годов.

Напомним, что годом ранее губернатор Андрей Клычков постановил признать обстановку, сложившуюся на территории Орловской области, чрезвычайной ситуацией регионального характера. Режим ЧС был введен на территории всего региона, в административных границах Орловской области. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации был назначен Александр Шалимов. Постановлением правительства ему было предписано принять меры, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации и снижение ее последствий, а также привлечь силы и средства к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Главам Орловского муниципального округа, городских округов и муниципальных районов губернатор тогда же рекомендовал обеспечить реализацию мер, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации и снижение ее последствий, в рамках своих полномочий, а также организовать взаимодействие с хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса, пострадавшими от чрезвычайной ситуации.

ИА «Орелград»