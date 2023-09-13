В Орловской области в бюджет внесут 309 млн рублей для жителей Херсона

13.9.2023 | 14:47 Новости, Общество

Поправки в казну рассмотрели 12 сентября на заседании профильного комитета облсовета.

Фото: Орелстрой

В расходы бюджета Орловской области предложено включить предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области – 309,615 млн рублей. Корректировка проводится за счет безвозмездных поступлений. Проект изменений одобрен комитетом и будет рассмотрен на ближайшей сессии.

Напомним, жители Херсона и части Херсонской области могут получить единовременную выплату и жилищный сертификат, если намерены остаться в Орловской области. Квартиру или дом можно приобрести на первичном или вторичном рынке, у физических или юридических лиц. Порядок поддержки разработан и утвержден департаментом социальной защиты. С использованием сертификата возможно приобретение двух и более жилых помещений, указано в документе.

ИА «Орелград»


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