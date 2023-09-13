Под Орлом мужчина украл пенсию своей соседки

Женщина допустила ошибку, доверив свою карту рецидивисту.

Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, ранее уже имевшего судимости. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

«Как следует из приговора, житель Урицкого района Орловской области в марте 2023 года украл пенсию своей соседки, — пояснили в пресс-службе суда. — Ранее потерпевшая периодически просила виновного снимать деньги с ее банковской карты и покупать продукты питания. Осужденный втайне от потерпевшей снял все денежные средства и потратил на личные нужды, причинив последней значительный ущерб на общую сумму 13 849 рублей».

При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый ранее уже получал уголовные наказания за аналогичные преступления против собственности. Рецидив преступлений был признан отягчающим вину обстоятельством. В то же время было учтено и наличие смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

С учетом всего выше перечисленного суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Урицкий районный суд вынес частные постановления в адрес должностных лиц правоохранительных органов, в которых «обратил внимание на допущенные нарушения в ходе расследования уголовного дела». Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»