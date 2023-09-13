Жители Орла сдали оружие добровольно

Сумма выплаченного им вознаграждения превысила 80 тысяч рублей.

В 2023 году только на территории города Орла 16 граждан добровольно сдали силовикам незарегистрированное оружие, его составные части и боеприпасы на возмездной основе. Для этого они обратились в подразделения лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, им было выплачено денежное вознаграждение, общая сумма которого превысила 80 тысяч рублей.

В Управлении Росгвардии привели несколько свежих примеров. Так, на днях 73-летняя жительница города Орла сообщила по телефону в центр лицензионно-разрешительной работы о том, что при разборе личных вещей своего покойного мужа она нашла охотничье ружье. Силовики сами приехали к ней домой. Они установили, что находка представляет собой бесхозное гладкоствольное двуствольное ружье марки ТОЗ-34. Оно направлено на экспертизу, после чего женщина получит вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.

В другом случае в отдел лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу с заявлением о сдаче незарегистрированного оружия обратился местный житель. Он рассказал силовикам, что при уборке в квартире покойного отца нашел гладкоствольное охотничье ружье. Правоохранители отправили оружие на экспертизу, результаты которой, вероятно, подтвердят возможность выплаты заявителю вознаграждения в аналогичном размере, то есть 8 тысяч рублей.

«Сотрудники Росгвардии напоминают орловцам, что добровольная сдача неучтенного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ освобождает граждан от привлечения к уголовной ответственности и гарантирует в большинстве случаев денежное вознаграждение», — подчеркнули в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»