Долги умершего орловца взыскали по суду

Иск подал кредитный потребительский кооператив.

Кромской районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о взыскании денежных средств по договору займа за счет наследственного имущества. Детали процесса раскрыла пресс-служба суда. Исковое заявление подал сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Взаимопомощь». Ответчиками вступили двое местных жителей. Кооператив просил суд взыскать с них долги своего клиента.

Как выяснилось, заемщик умер, не успев при жизни погасить свои финансовые обязательства перед кооперативом. Последний эти долги списывать не стал, а решил взыскать их с наследников умершего заемщика. Закон позволяет это делать. При вынесении решения суд исходил именно из того, что смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору.

Должником становится тот, кто официально принял наследство. Со дня открытия наследства он и должен исполнять обязательства мершего наследодателя. Особенно это актуально для случаев кредитования – долги умершего заемщика переходят к его наследникам вместе с имуществом. Единственный способ родственникам избежать этого, не вступать в права наследования. Хотя и это не гарантирует им защиты от судебных исков кредиторов.

«Проценты, подлежащие уплате в соответствии со статьей 395 ГК РФ, взимаются за неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 ГК РФ, — по истечении времени, необходимого для принятия наследства, — пояснили в пресс-службе Кромского районного суда. — Размер задолженности, подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения решения суда».

В данном случае было установлено, что оба ответчика официально вступили в права наследования. Поэтому, как решил суд, они отвечают по долгам умершего наследодателя солидарно, в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Словом, исковые требования сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Взаимопомощь» о взыскании денежных средств по договору займа были удовлетворены.

ИА «Орелград»