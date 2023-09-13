Совхозу «Коммунальник» снова продлили жизнь

13.9.2023 | 20:00 Новости, Общество, Экономика

Решение об окончании банкротства МУПа все еще не принято.

Областной арбитражный суд в очередной раз рассмотрел дело о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник». Конкурсный управляющий ходатайствовал о продлении срока конкурсного производства, заявив, что обязательные мероприятия по его проведению все еще не завершены. Интересно, что в судебном заседании представитель уполномоченного органа, а именно налоговой службы, возражал относительно продления процедуры конкурсного производства, полагая, что все мероприятия, наоборот, уже завершены.

История финансового краха «Совхоза «Коммунальник» тянется девять лет. Еще в апреле 2014 года Федеральная налоговая служба России в лице существовавшей тогда инспекции ФНС по городу Орлу обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании муниципального унитарного предприятия несостоятельным. В июле того же года требования уполномоченного органа были признаны обоснованными, в отношении МУПа была введена процедура наблюдения.

В декабре 2014 года решением арбитражного суда «Коммунальник» был признан банкротом, тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство. С тех пор у предприятия сменилось несколько конкурсных управляющих. Как следует из отчета действующего управляющего, в настоящее время еще не вступило в законную силу определение суда о взыскании убытков, кроме того, не рассмотрено заявление предыдущего арбитражного управляющего о взыскании невыплаченного ему вознаграждения.

При вынесении очередного определения арбитраж учел и то, что полномочия конкурсного управляющего не прекращаются, когда оканчивается срок конкурсного производства. Это происходит лишь при исключении должника из Единого государственного реестра юридических лиц или при прекращении производства по делу о банкротстве. В данном случае суд счел необходимым продлить срок конкурсного производства до 31 октября 2023 года.

ИА «Орелград»


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