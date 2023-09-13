Орловщине одобрили кредит на 80 автобусов

13.9.2023 | 18:30 Новости, Общество, Экономика

Речь идёт о примерно 800 миллионах рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Такая информация была озвучена на заседании комитета облсовета по градостроительной деятельности и транспорту. Как сообщают «Орловские новости», новостью поделился руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин.

По его словам, заявка на кредит одобрена Министерством транспорта РФ, причём ещё в июне. По существующим условиям, автобусы будут закуплены до 1 февраля следующего года.

На этот раз повезёт не Орлу, а муниципалитетам, так как деньги выделяются именно на обновление подвижного состава в малых городах и районах. Новый транспорт будет использоваться на внутренних маршрутах в Ливнах, Ливенском районе, Мценске и Мценском районе, Орловском муниципальном округе и Покровском районе. Кроме того, автобусы направят на межмуниципальные маршруты.

ИА «Орелград»


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