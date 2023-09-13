«Завод силикатного кирпича» попытается уйти от банкротства

13.9.2023 | 13:39 Новости, Экономика

Задолженность перед ФНС попробуют погасить.

Фото: adm-livr.ru

Об этом заявил акционер предприятия Владислав Кузьмин, пишет «Коммерсант-Черноземье». По его словам, задолженность АО «Орловский завод силикатного кирпича» является «технической» и составляет около 10 миллионов рублей. Полная выплата долга планируется в ближайшее время.

Отметим, что в заявление о банкротстве предприятия, которое поступило в Арбитражный суд Орловской области на днях, речь идёт о несколько меньшей сумме – 9 миллионов 902 тысячи 307 рублей 2 копейки. Документ направлен от имени налоговой службы. Пока что иск не принят к производству.

Впрочем, фактически предприятие не работает уже около полугода. В 2022-м оно выручило 162 миллиона рублей (на 29% меньше, чем годом ранее) и, в итоге, сработало с чистым убытком в 33 миллиона рублей (на 5% меньше, чем годом ранее).

Напомним, что с 2017-го года основное производство перенесено с площадки АО «Орловский завод силикатного кирпича» в его ливенский филиал — ООО «Ливныстрой».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования