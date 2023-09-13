«Завод силикатного кирпича» попытается уйти от банкротства

Задолженность перед ФНС попробуют погасить.

Об этом заявил акционер предприятия Владислав Кузьмин, пишет «Коммерсант-Черноземье». По его словам, задолженность АО «Орловский завод силикатного кирпича» является «технической» и составляет около 10 миллионов рублей. Полная выплата долга планируется в ближайшее время.

Отметим, что в заявление о банкротстве предприятия, которое поступило в Арбитражный суд Орловской области на днях, речь идёт о несколько меньшей сумме – 9 миллионов 902 тысячи 307 рублей 2 копейки. Документ направлен от имени налоговой службы. Пока что иск не принят к производству.

Впрочем, фактически предприятие не работает уже около полугода. В 2022-м оно выручило 162 миллиона рублей (на 29% меньше, чем годом ранее) и, в итоге, сработало с чистым убытком в 33 миллиона рублей (на 5% меньше, чем годом ранее).

Напомним, что с 2017-го года основное производство перенесено с площадки АО «Орловский завод силикатного кирпича» в его ливенский филиал — ООО «Ливныстрой».

ИА «Орелград»