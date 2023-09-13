В Орле на улице 19-летний парень зарезал 43-летнего мужчину

Подозреваемого задержали «по горячим следам».

Преступление произошло на Пионерской улице 11 сентября в ночное время. Пострадавшего доставили в больницу на «Скорой помощи». Впоследствии он скончался.

Оперативная группа Управления МВД по городу Орлу, работая «по горячим следам», установила личность предполагаемого убийцы. Оказалось, что это молодой человек 2004-го года рождения.

«Между злоумышленником и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого молодой человек достал имевшийся при нём нож и нанёс им мужчине множественные удары в область туловища и шеи», — рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Не известно, были ли участники конфликта знакомы ранее или впервые видели друг друга.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело заведено по статье 111 УК РФ, часть 4 («причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»).

ИА «Орелград»