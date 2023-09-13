В Орле пункт для отбора контрактников переехал в центр города

Учреждение поменяло адрес.

Ранее оно располагалось на Привокзальной, 17. Теперь – в здании администрации Советского района (на Октябрьской, 30). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

«Новое помещение позволяет обеспечить оформление кандидатов в оперативном порядке и проведение бесед в комфортной обстановке, а также размещение личного состава пункта отбора для более эффективного выполнения служебных задач», − рассказал начальник Орловского областного пункта отбора на военную службу по контракту Сергей Шелковый.

Учреждение работает ежедневно без выходных с 9 до 18 часов.

Узнать необходимую информацию об условиях прохождения контрактной службы можно по телефону (4862) 54-03-86, а также по короткому номеру 117. Желающие могут подать соответствующее заявление как непосредственно в пункте, так и дистанционно – на портале государственных услуг в разделе «Военная служба по контракту».

Также ответы на наиболее популярные вопросы по данной теме размещены на официальном портале Орловской области.

ИА «Орелград»