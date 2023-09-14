Больница Боткина не заплатила за жизненно важные лекарства

Поставщику лекарств пришлось судиться с медучреждением.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Эсбиэс Фармаси» из Белгорода к бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина». Истец просил о взыскании задолженности по контракту поставки товара. Как следует из материалов дела, в марте 2022 года больница провела электронный аукцион, предметом которого была поставка целого ряда лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кстати, это были препараты из списка ЖНВЛП – жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Поясним, что такой список утверждается на федеральном уровне. Включенные в него препараты получают, например, льготники, которым положены лекарства за счет государства или со значительной скидкой. Фирма из Белгорода по итогам проведенного аукциона заключила с больницей несколько контрактов.

Свои обязательства она выполнила и поставила в медучреждение «заказанные» препараты. Однако в оговоренные сроки деньги за поставку она получила лишь частично. С учетом произведенных оплат сумма долга больницы составила 496,5 тысячи рублей. Поставщик пытался решить вопрос мирно и в порядке досудебного урегулирования в январе 2023 года направлял больнице письменную претензию с просьбой погасить задолженность. Не получив денег, фирма обратилась в суд.

Изучив обстоятельства спора, арбитраж решил иск удовлетворить. В своем решении он указал, что «неплатежеспособность, тяжелое материальное положение относятся к факторам экономического риска при осуществлении предпринимательской деятельности и не являются основанием для освобождения от исполнения договорных обязательств». В результате суд постановил взыскать с больницы им. Боткина в пользу поставщика основной долг в размере 496,5 тысячи рублей и неустойку в размере 26,1 тысячи рублей, а всего – 522,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»