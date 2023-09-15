Крахмальный завод обзаведется очистными сооружениями

Эксперты одобрили проект строительства инфраструктуры.

Плещевский крахмальный завод получил положительный акт государственной историко-культурной экспертизы документации о проведении археологического обследования земельного участка, расположенного в Малоархангельском районе. Там, вблизи поселка Плещеевский Завод, отведен участок под строительство локальных очистных сооружений завода. Археологи обследовали его на предмет выявления возможных памятников, ранее неизвестных научному сообществу.

Археологическое обследование участка было проведено в августе экспедицией СПОК «Елецкий стан». Заказчиком работ стал сам крахмальный завод, проводились они на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. Ближайшими археологическими памятниками относительно участка обследования является три селища и два древних поселения. Например, менее чем в шести километрах юго-востоку находятся два поселения «Подкопаево» эпохи бронзы.

Примерно в полутора километрах расположен объект археологического наследия «Губкино. Селище» возрастом более 1000 лет. Впрочем, эксперты пришли к выводу, что строительство очистных сооружений, в том числе канализационного коллектора для сброса очищенной воды, указанным памятникам не повредит. Сооружения планируется возвести в северной части поселка Плещеевский завод, на левом берегу реки Сосна.

Участок обследования был закоординирован. Полевой этап работ включал в себя осмотр местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия (курганов, валов, рвов, площадок и т.п.) и закладку разведывательных шурфов. Археологического материала и следов культурного слоя в шурфах не было выявлено.

Исследователи изучили и архивные данные, согласно которым памятники на участке под строительство нигде не упоминаются. В результате эксперты пришли к выводу, что на территории объекта планируемого строительства возможно проведение земляных, строительных и иных хозяйственных работ. Однако они должны быть остановлены в случае обнаружения каких-либо предметов или сооружений, обладающих признаками объекта археологического наследия.

ИА «Орелград»