В Орле обсудят, почему Пришвину иногда хотелось стать собакой

Желающие могут посетить оригинальную лекцию в «Бунинке».

26 сентября 2023 года в 16:00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится лекция Натальи Меркурьевой «Почуять вселенную, или образ собаки в художественной поэтике Михаила Пришвина». Об этом сообщили организаторы. Лекция будет посвящена «исследованию образа собаки как существа, способного устанавливать некую символическую вертикаль между человеком и Небом. Движение по этой вертикали определяется писателем как движение любви». Будет поднята любопытная тема: почему Михаилу Пришвину иногда хотелось стать собственной собакой Яриком?

«Наталья Алексеевна Меркурьева – кандидат филологических наук, доцент, заведующий Центра чтения Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина, председатель Тургеневского общества г. Орла, автор многочисленных статей и монографий по русской литературе», — так отрекомендовали лектора в «Бунинке», которая приглашает на мероприятие всех желающих.

Орловцы могут также посетить вечер поэзии «О Родине песни его…», который пройдет 21 сентября в 12.00 в читальном зале библиотеки имени Бунина. Это мероприятие будет приурочено к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, знаменитого советского, аварского и российского поэта и прозаика, публициста и переводчика. Гости мероприятия смогут прикоснуться к мудрым строкам, наполниться благородством чувств и чистотой мыслей замечательного поэта.

«Творчество Расула Гамзатова любят и почитают во всем мире, — отмечают в «Бунинке». — Его стихи стали песнями известных исполнителей. Ему было присвоено множество наград, медалей, орденов. Любовь к отчизне, преданность в дружбе, верность в любви звучат в творчестве Расула Гамзатовича. Прекрасным дополнением грядущего поэтического вечера станет выступление образцового ансамбля танца «Улыбка».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»