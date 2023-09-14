Чиновников мэрии отправили на беседу с психиатром-наркологом

Муниципальные служащие были отправлены на курсы повышения квалификации.

Как сообщили в Орловском государственном аграрном университете, 11 сентября 2023 года был заключен муниципальный контракт. Он предусматривает обучение сотрудников администрации города Орла по программе повышения квалификации «Организация антинаркотической деятельности исполнительными органами государственной власти». Курсы организованы Институтом дополнительного образования и профессионального обучения ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.

В программу обучения входят правовые основы реализации государственной антинаркотической политики в России, а также вопросы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. В качестве одного из преподавателей перед слушателями уже выступила врач психиатр-нарколог, зав. отделением профилактики наркологических расстройств взрослого и детского населения БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» Ольга Прыткова.

Программа обучения рассчитана всего на несколько дней. Она завершается итоговой аттестацией слушателей, по результатам которой выдаются удостоверения о повышении квалификации. Ране в администрации орла рассказали о комплексных мерах, принимаемых в Орле по недопущению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

«Администрацией города постоянно проводится работа по проведению мероприятий по своевременному уничтожению на зданиях и сооружениях рекламы наркотических средств и психотропных веществ, адресов интернет-магазинов, занимающихся их распространением, — говорится в информации мэрии. — С этой целью установлена постоянная связь с жителями города, правоохранительными органами, управляющими компаниями».

Согласно приведенной статистке, территориальными управлениями администрации города Орла в 2022 году было выявлено 217 надписей с рекламой наркотических средств и психотропных веществ, адресов интернет-магазинов, занимающихся их распространением. Также было выдано 115 предписаний хозяйствующим субъектам с требованием принять меры по удалению таких надписей.

В первой половине 2023 года в областном центе было выявлено 111 надписей с рекламой о продаже наркотических средств и психотропных веществ, по 65 адресам. В рамках наделенных полномочий в адрес хозяйствующих субъектов было выдано 35 предписаний с требованием принять меры по удалению надписей о продаже наркотических и психотропных веществ. Все предписания были исполнены, надписи удалены. Кстати, мероприятия по удалению такой «рекламы» проводятся чиновниками совместно с представителями волонтерского движения. А на сайте администрации города размещен алгоритм поведения граждан в случае выявления таких надписей.

ИА «Орелград»