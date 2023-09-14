Орловчанка погибла в ДТП

Женщине был 71 год.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 12 часов 33 минут в посёлке Глазуновка на улице Ленина. Орловчанка переходила дорогу от дома №83 к дому №172 – вне «официального» пешеходного перехода.

Одновременно 48-летний мужчина на «Шкоде Октавиа» выезжал на главную дорогу с автомобильной стоянки, расположенной на прилегающей территории. Машина поворачивала налево. В этот момент и произошло столкновение.

«Скорая помощь» доставила пострадавшую в Орёл – в «Орловскую областную клиническую больницу». Уже там женщина скончалась от полученных повреждений.

За последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано ещё 17 ДТП. В них пострадали шесть человек.

ИА «Орелград»