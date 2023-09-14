Областные власти «вычеркнут» мусорный полигон

Поправки в «мусорную схему» выставили на общественное обсуждение.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области разработал проект приказа о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Она была утверждена еще в 2019 году. В соответствии с ней по всему региону работают мусорные полигоны и распределяются потоки отходов. Однако схема уже не раз актуализировалась.

Важные поправки в нее планируется внести и на этот раз. Причем вышеуказанный департамент уже опубликовал проект своего приказа на официальном портале Орловской области, где стартовала процедура его общественного обсуждения. Любой желающий может ознакомиться с проектом и подать свои предложения и замечания. Процедура общественного обсуждения завершится 12 октября 2023 года. Суть поправок представлена в пояснительной записке за подписью руководителя департамента Григория Шайкина.

Чиновник напоминает о том, что решением суда от 18 августа 2020 года приложение «Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2019-2029 годы)» территориальной схемы было признано недействительным в части включения в него предприятия ООО «Экополис». Таким образом, на 2024 год имеются нераспределенные потоки отходов по Глазуновскому, Дмитровскому, Знаменскому, Колпнянскому, Кромскому, Малоархангельскому, Покровскому, Свердловскому, Сосковскому, Троснянскому, Урицкому, Хотынецкому и Шаблыкинскому районам, а также части Железнодорожного, Северного и Советского районов города Орла и Орловского муниципального округа.

Для этих территорий не определены места размещения отходов. В связи с этим департаментом было принято решение о корректировке территориальной схемы. Проект приказа предусматривает изменение информации о схеме потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в соответствующий государственный реестр. Например, предлагается вычеркнуть из приложения к территориальной схеме, ставшего предметом рассмотрения в суде, перспективный полигон ООО «ЭкоПолис» и заменить его полигоном захоронения ТКО ООО «Экостройсервис».

ИА «Орелград»