Аптека в центре Орла получила охранное обязательство

Владельцу исторического здания поставили ряд условий.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство на памятник архитектуры — «Здание аптеки» XIX века, расположенное в Орле на улице Ленина, 11. Такое обязательство выдается собственнику или иному законному владельцу объекта. Кстати, указанное здание аптеки имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Основанием для этого послужило решение Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года № 81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области». Вновь изданный приказ обязывает владельца в установленном законом порядке выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в течение 5 лет со дня утверждения охранного обязательства. Основанием для этого послужил акт обследования технического состояния здания, оформленный 29 августа 2023 года.

Кроме того, своим письмом от 29 августа 2023 года управление по госохране памятников установило условия доступа к указанному зданию с учетом категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния, требований к его сохранению и характера современного использования. Они очень просты: владелец обязан обеспечить доступ гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия.

Что касается ограничений, то на территории памятника запрещается возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Разрешены работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов. Также на территории памятника допускается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

ИА «Орелград»