Клычков отчитался о завершении ремонта дворов

По его словам, план полностью выполнен.

Об этом губернатор Орловской области сообщил во время последнего прямого эфира. Правда, не все территории, отремонтированные в этом году, прошли приёмку.

Всего в области приведён в порядок 91 двор, а приняты работы на 77 объектах. В 14 дворах из числа пока не принятых состоится «народная приёмка». Сейчас ответственные лица ждут результатов проб материала.

Также Клычков рассказал об успехах в ремонте орловских общественных пространств. «Из запланированных 48 у нас в работе остались еще 8 объектов», — уточнил губернатор.

Напомним, что в этом году в Орле были благоустроены два «куста» дворов – один в районе улицы Ленина, другой – на Полесской и Матросова. Контракт на соответствующие работы заключался без проведения конкурса.

«Орёлград»