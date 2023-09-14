Клычков отчитался о завершении ремонта дворов

14.9.2023 | 11:29 ЖКХ, Новости, Строительство

По его словам, план полностью выполнен.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом губернатор Орловской области сообщил во время последнего прямого эфира. Правда, не все территории, отремонтированные в этом году, прошли приёмку.

Всего в области приведён в порядок 91 двор, а приняты работы на 77 объектах. В 14 дворах из числа пока не принятых состоится «народная приёмка». Сейчас ответственные лица ждут результатов проб материала.

Также Клычков рассказал об успехах в ремонте орловских общественных пространств. «Из запланированных 48 у нас в работе остались еще 8 объектов», — уточнил губернатор.

Напомним, что в этом году в Орле были благоустроены два «куста» дворов – один в районе улицы Ленина, другой – на Полесской и Матросова. Контракт на соответствующие работы заключался без проведения конкурса.

«Орёлград»


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