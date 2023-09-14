В Орле обустроят контролируемые парковки

14.9.2023 | 11:08 Новости, Общество

Это произойдёт до конца текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Проект реализуется в рамках масштабного внедрения интеллектуальной транспортной системы.

На данный момент в городе действует одна такая площадка, которая работает в пробном порядке. Это парковка, расположенная между зданием администрации города, театром имени Тургенева и гостиницей «Салют». Здесь установлены видеокамеры, которые оценивают её загруженность в разные периоды времени.

По утверждению властей, в целом внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в городе идёт к завершению. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Орловская область получила соответствующую субсидию в числе первых 22-х субъектов Российской Федерации.

На данный момент в Орле работают такие элементы ИТС как видеонаблюдение (в общественном транспорте и на автомобилях коммунальных служб), светофорное управление, мониторинг транспортных потоков и весогабаритный контроль. Также в Маслозаводском переулке создан метеопост, который отслеживает погодные факторы, неблагоприятные для дорог и машин. Такой же сейчас устанавливается в Северном районе на улице Раздольной.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования