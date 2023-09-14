В Орле обустроят контролируемые парковки

Это произойдёт до конца текущего года.

Такую информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Проект реализуется в рамках масштабного внедрения интеллектуальной транспортной системы.

На данный момент в городе действует одна такая площадка, которая работает в пробном порядке. Это парковка, расположенная между зданием администрации города, театром имени Тургенева и гостиницей «Салют». Здесь установлены видеокамеры, которые оценивают её загруженность в разные периоды времени.

По утверждению властей, в целом внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в городе идёт к завершению. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Орловская область получила соответствующую субсидию в числе первых 22-х субъектов Российской Федерации.

На данный момент в Орле работают такие элементы ИТС как видеонаблюдение (в общественном транспорте и на автомобилях коммунальных служб), светофорное управление, мониторинг транспортных потоков и весогабаритный контроль. Также в Маслозаводском переулке создан метеопост, который отслеживает погодные факторы, неблагоприятные для дорог и машин. Такой же сейчас устанавливается в Северном районе на улице Раздольной.

ИА «Орелград»