Водитель «Мерседеса» разбился в ДТП под Орлом

Произошло столкновение «на встречке».

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по нашей области, авария произошла накануне в 11 часов 45 минут на трассе «Крым» на 321-м километре (в Кромском районе).

36-летняя женщина на «Шевроле Каптива» ехала со стороны Москвы в сторону Орла. Она попыталась выполнить манёвр обгона. В данном месте трассы такие «телодвижения» были разрешены.

Однако водитель не убедилась в том, что полоса, куда она выезжает для обгона, свободна для подобных манёвров. В итоге «Шевроле» столкнулся с «Мерседесом Бенц 190».

Немецкий автомобиль вёл 29-летний мужчина. В результате ДТП он получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его во Мценскую ЦРБ, затем – в Орёл, в Орловскую областную клиническую больницу. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Глазуновке автомобиль насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу.

ИА «Орелград»