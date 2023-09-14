Прокуратура разберётся со спором мэрии и сына репрессированной орловчанки

Надзорное ведомство проводит проверку.

О судебном споре рассказал «Коммерсант». Юрий Широков — сын жительницы Орла, дважды репрессированной в 1940-х – 1950-х годах, а затем реабилитированной. Он появился на свет в Казахстане, где его мать отбывала наказание.

Сейчас мужчина проживает в Ростовской области в городе Волгодонске. В 2022-м году он попытался получить бесплатное жильё в Орле, ссылаясь на федеральный закон «О жертвах политических репрессий». Однако администрация города отказала в просьбе, мотивируя это тем, что Широков не зарегистрирован в столице Орловщины как местный житель.

Тогда Широков обратился в Советский районный суд Орла, который принял его сторону. Тем не менее, городская администрация отказалась исполнять и судебное решение. В официальном письме чиновники заявили, что повторно рассмотрят вопрос о его постановке на жилищный учет «в случае возвращения для проживания в город Орёл».

Как пояснил юрист Григорий Вайпан, проблема появилась из-за того, что орловские чиновники рассматривают данное заявление по общим нормам местного законодательства, а не по категории реабилитированных. Теперь в ситуацию вмешалась прокуратура Орловской области, которая отреагировала на публикации в СМИ и уже начала собственную проверку. По её итогам будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц. При необходимости будут применены меры прокурорского реагирования.

ИА «Орелград»