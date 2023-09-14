Под Орлом столкнулись «Логан» и «Сандеро»

14.9.2023 | 15:40 Новости, Происшествия

Один из участников ДТП госпитализирован.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария случилась накануне в 16:50. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло в Новосильском районе на межрегиональной трассе «Орёл – Ефремов» (на 76-м километре). 22-хлетний парень ехал по магистрали на «Рено Логан». В какой-то момент он допустил столкновение с ещё одним «Рено» — «Сандеро», которым управляла 46-летняя женщина. Машина двигалась во встречном направлении.

В итоге наиболее серьёзно пострадал молодой участник ДТП – его пришлось госпитализировать в Орловскую областную клиническую больницу. Водителя «Сандеро» также доставили в медицинское учреждение (Новосильскую ЦРБ), но впоследствии отпустили.

Ранее стало известно, что орловчанка на «Рено» вылетела с трассы на обочину и попала в больницу.

ИА «Орелград»


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