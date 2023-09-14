Полиция подозревает орловца в угоне велосипеда у курьера

Преступление произошло в Заводском районе.

Неизвестный злоумышленник похитил велосипед стоимостью 14 тысяч 500 рублей. Курьер, приехавший на очередной адрес, оставил двухколёсный транспорт у подъезда без присмотра. При этом он не использовал и средства для фиксации. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Полиция провела оперативные и разыскные мероприятия и установила подозреваемого – 33-хлетнего жителя Орловского муниципального округа. Оказалось, что он случайно заметил курьера и решил воспользоваться ситуацией. Похищенное он продал, выручив всего 3500 рублей.

Полицейские нашли и покупателя. Велосипед у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Орле хищения товаров из магазинов вышли на новый уровень.

ИА «Орелград»